ВСУ взяли в плен двоих российских оккупантов во время боя возле Снигиревки

Подразделения Сил обороны Украины во время встречного боя с оккупантами взяли в плен двоих российских военнослужащих.

Об этом сообщает ОК «Південь».

По информации ведомства, за сутки подразделения ВСУ дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями.

«В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами», - говорится в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», бой просиходил в районе временно оккупированной Снигиревки.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупант из временно оккупированного Луганска Владислав Васильев, будучи в оккупированной Снигиревке на Николаевщине, нашел украинскую карточку с предложением сдаться в плен, и решил перейти на сторону Украины.