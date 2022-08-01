Президент Индонезии сообщил, что путин планирует приехать на запланированный в ноябре саммит G20

Президент россии владимир путин планирует посетить саммит «Группы двадцати», который пройдет на Бали в ноябре.

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg News, сообщает ЭП.

– Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет, – отметил президент Индонезии.

Это впервые лидер Индонезии, принимающей встречу G20, подтвердил, что оба главы государств планируют появиться на ноябрьском саммите.

Спикер кремля отказался от комментариев агентству, но другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что путин планирует посетить встречу лично.

Будучи главой G20 в этом году, Индонезия столкнулась с давлением со стороны западных стран, чтобы отозвать приглашение путина на встречу из-за его вторжения в Украину.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали. Но Президент Зеленский заявлял, что участие Украины на осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита.