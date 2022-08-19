Глава МИД Литвы призвал аннулировать россиянам шенгенские визы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в своей колонке для издания Politico призвал все страны Европейского Союза аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы, выданные гражданам россии и Беларуси.

Об этом сообщает УНН.

«Вместе мы должны найти общее и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать четкое «нет» российским и белорусским туристам, которое вступит в силу немедленно; отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз по крайней мере до окончания войны; и постоянный прием ищущих убежища – не европейские каникулы», - написал Ландсбергис.

Глава МИД страны отметил, что из-за ограниченного авиасообщения россияне используют визы других государств ЕС для сухопутного въезда в Европу через страны Балтии.

«Таким образом, члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически приглашают российских туристов в страны Балтии», - отметил Ландсбергис.

При этом даже в случае принятия запрета на выдачу новых разрешений многие россияне уже получили большое количество многократных виз сроком от трех лет, отметил глава литовского МИД. На фоне этого он и призвал к их аннулированию.