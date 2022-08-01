Министр обороны объяснил, почему приобретение «народного спутника» было критически важным для Украины

Силы обороны Украины получили качественно новые возможности благодаря «народному спутнику». Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его из нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, что ранее Фонд Притулы купил для ВСУ спутник . Для этого использовали 600 миллионов гривен, которые сначала собрали на покупку "Байрактаров", но затем турецкая компания согласилась бесплатно передать беспилотники ВСУ. После приобретения спутника в соцсетях появилась критика этого шага. Теперь министр обороны объяснил важность приобретения спутника для Украины.

Ранее между ним и Сергеем Притулой состоялась встреча, на которой обсудили, на что потратить собранные на Байракторы 600 миллионов гривен. Минобороны исходит из того, что мы победим врага только за счет качества. Поэтому главной задачей является создание качественного превосходства украинской армии над противником. Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР МО подробно проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх.

Для оптимального использования дальнобойного высокоточного оружия и планирования операций военному командованию необходимо существенно повысить возможности разведки. В настоящее время ВСУ получают информацию со спутников от партнеров. Но эти данные в основном из оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных. Теперь ситуация будет принципиально иной.

«Во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, который видит ночью и через облака, будет работать в интересах Сил обороны Украины в режиме 24/7. «Купить» – это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции».

«Во-вторых, одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут воспользоваться базой данных их фото в течение года. В третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно. То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно», - отметил Резников.

Генеральный штаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии. При анализе конкретных предложений на рынке было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий «космос». Однако у них была также недостижимая стоимость. Поэтому сначала даже не надеялись, что удастся их привлечь.