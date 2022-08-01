Макрон впервые за три месяца поговорил с путиным по телефону – обсудили допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за длительный период позвонил российскому коллеге владимиру путину

О звонке сообщили обе стороны, сообщает ЭП.

Макрон и путин, в частности, поговорили о ситуации вокруг оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

«Президент в очередной раз подчеркнул обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и поддержал скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН. Президент российской федерации сообщил президенту Франции о своем согласии на размещение этой миссии и указанные методы», - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Там добавили, что президенты снова поговорят друг с другом по этой теме в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами.

Кремль в своем сообщении заявил, что «президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку».

«С российской стороны подтверждена готовность предоставить инспекторам Агентства необходимое содействие», – заявили в Кремле.

При этом ранее постпред россии при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что организовать миссию Международного агентства по атомной энергии на оккупированную россией Запорожскую АЭС можно было бы в начале сентября, но намекнул, что россия согласится на это только на своих условиях.

Кроме того, во время разговора поднимался вопрос допуска представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста на место трагедии в Еленовке.

Также макрон и путин говорили о реализации договоренностей по «зерновым коридорам».

Стоит отметить, что последний раз два президента разговаривали 28 мая. Они разделили линию с канцлером Германии Олафом Шольцом, и основной темой разговора была судьба украинских военных, взятых в плен русскими захватчиками.

До этого Макрон и пути разговаривали по телефону в начале мая, в марте и пять раз в течение февраля, когда росло напряжение из-за возможного вторжения россии в Украину.

Из-за частых звонков пути Макрона неоднократно критиковали.

В начале августа в кремле заявили, что россия рассматривает Францию как недружественное государство и дискуссии между двумя лидерами «ненужные».