Военное командование Франции беспокоится, что ее армия не готова к полномасштабному конфликту

Военное командование вооруженных сил Франции не исключает возможности начала боевых действий на территории Европы и признает, что французская армия не готова к полномасштабной войне.

Об этом говорится в материале RFI по итогам нескольких заседаний комиссии по обороне Нацсобрания Франции, пишет Укринформ.

Военные подробно рассказали депутатам о проблемах Франции перед потенциальным конфликтом высокой интенсивности. Начальник Генштаба Тьерри Бюркар считает, что угроза полномасштабной войны высока как никогда за все время после Второй мировой.

– Угрозы нарастают, и переход к боевым действиям, как в Украине, это реальность – даже для Европы, – сказал Тьерри Бюркар. – Безудержное применение силы снова стало для многих способом разрешения конфликтов.

Вице-президент парламентской комиссии по обороне, депутат Жан-Луи Тьерио считает, что, несмотря на то, что Франция, ядерное государство, имеющая крупнейшую армию в Европе, она не готова должным образом к полномасштабной войне.

Военное командование разных родов войск сообщило, что французской армии не хватает военной техники и боеприпасов, самолетов и кораблей. Это связано с тем, что конфликты высокой интенсивности на европейской территории с развертыванием танков, авиации и артиллерии считались маловероятными. Армия Франции готовилась не к большой войне, а к конфликтам малой интенсивности – прежде всего к операциям против джихадистов в Африке.