Кабмин предлагает меньше сажать за нетяжкие преступления и чтобы подозреваемые платили залог «в рассрочку»

Кабинет министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения». Он предполагает расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
В ведомстве считают, что это будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправление правонарушителей без изоляции от общества.
Предлагается изменить ограничение свободы на новый вид наказания в виде пробационного надзора. При этом пробационный надзор заключается в ограничении прав и свобод осужденного без изоляции его от общества сроком от одного до пяти лет. Суд может обязать лицо, осужденное к наказанию в виде пробационного надзора, носить средство электронного контроля и проживать по указанному в решении суда адресу. Скорее всего, речь идет о нетяжких преступлениях, наказываемых лишением свободы сроком до пяти лет.
Также предлагается снизить количество арестованных на время следствия. К примеру, подозреваемому могут разрешить рассрочить внесение залога в течение одного года. Первый взнос части залога может быть не менее 10% определенной суммы.
«На сегодняшний день существенным фактором, который способствует высокому показателю лиц, взятых под стражу, является значительное применение судами меры пресечения в виде содержания под стражей. Как следствие, украинские следственные изоляторы переполнены, что регулярно констатирует Европейский суд по правам человека. Именно поэтому законопроект предлагает ввести нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержанию под стражей», - отметили в министерстве.