Кабмин предлагает меньше сажать за нетяжкие преступления и чтобы подозреваемые платили залог «в рассрочку»

Кабинет министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения». Он предполагает расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве считают, что это будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправление правонарушителей без изоляции от общества.

Предлагается изменить ограничение свободы на новый вид наказания в виде пробационного надзора. При этом пробационный надзор заключается в ограничении прав и свобод осужденного без изоляции его от общества сроком от одного до пяти лет. Суд может обязать лицо, осужденное к наказанию в виде пробационного надзора, носить средство электронного контроля и проживать по указанному в решении суда адресу. Скорее всего, речь идет о нетяжких преступлениях, наказываемых лишением свободы сроком до пяти лет.

Также предлагается снизить количество арестованных на время следствия. К примеру, подозреваемому могут разрешить рассрочить внесение залога в течение одного года. Первый взнос части залога может быть не менее 10% определенной суммы.