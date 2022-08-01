США передадут Украине новую партию ракет, которые могут уничтожить С-300 и защитить Николаев

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи на $755 миллионов.
Об этом сообщает «Бабель».
В новом пакете военной помощи будут:
- боеприпасы для HIMARS;
- 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;
- 15 беспилотников ScanEagle;
- противолокационные ракеты HARM;
- 1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;
- 1000 противотанковых комплексов Javelin;
- транспорт с противоминной защитой.
Кроме того, в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца.
Напомним, что противолокационные ракеты HARM называют оружием, благодаря которому Украина уничтожает вражеские средства ПВО, в частности, С-300, которые обстреливают Николаев.