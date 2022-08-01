США передадут Украине новую партию ракет, которые могут уничтожить С-300 и защитить Николаев

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19.08.2022 20:33

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи на $755 миллионов.

Об этом сообщает «Бабель».

В новом пакете военной помощи будут:

- боеприпасы для HIMARS;

- 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;

- 15 беспилотников ScanEagle;

- противолокационные ракеты HARM;

- 1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;

- 1000 противотанковых комплексов Javelin;

- транспорт с противоминной защитой.

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца.

Напомним, что противолокационные ракеты HARM называют оружием, благодаря которому Украина уничтожает вражеские средства ПВО, в частности, С-300, которые обстреливают Николаев.

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