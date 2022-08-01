Парламент Черногории объявил правительству вотум недоверия

Правительству Черногории, возглавляемому премьер-министром Дританом Абазовичем, ночью 20 августа объявили вотум недоверия.

Об этом сообщает DW со ссылкой на парламент Черногории (Скупщины).

Это произошло через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ).

В рамках соглашения, подписанного премьером Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, предоставлялись соответствующие имущественные гарантии и отменялись некоторые ее особые права.

По мнению Абазовича, принятое соглашение должно было помочь урегулировать все церковные споры по поводу имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ потребности не было.

Пока неясно, приведет ли падение правительства к досрочным парламентским выборам или партии, входящие в состав черногорской Скупщины, попытаются сформировать новую правящую коалицию.