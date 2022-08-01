Португалия не поддерживает запрет на выдачу виз россиянам: «Санкции должны наказывать военную машину, а не народ»

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, сообщает Eco.

В Лиссабоне заявили, что необходимо разделить граждан страны-оккупанта и армию россии, а «основная цель санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ».

Несмотря на это, Португалия примет участие в дискуссии между 27 государствами-членами по этому вопросу, которая состоится 31 августа.

Напомним, что ранее Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма.

Также сообщалось, что премьер-министр Эстонии выступила за прекращение туризма в ЕС для граждан россии. После чего Зеленский в своем видеообращении начал настаивать, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС, заявив, что «российские убийцы не должны пользоваться шенгеном».

К тому же Президент Латвии призвал пересмотреть уже выданные ВНЖ и визы, а сторонникам войны россии против Украины - аннулировать их.

Известно, что с 18 августа Эстония перестала пускать россиян с шенгенскими визами.

Также правозащитные организации призывают правительство Грузии немедленно ввести визовый режим с россией.

Глава МИД Литвы призвал аннулировать россиянам шенгенские визы.