«Никакой пощады украинскому населению»: Твит постпреда рф в Вене вызвал скандал

Постоянный представитель рф при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях публично призвал «не щадить население Украины».
Свой твит он опубликовал в ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего своего американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине.
«Никакой пощады украинскому населению», — написал российский дипломат.
Позже Ульянов удалил свой твит, однако он остался в веб-архиве, также в сети остались скриншоты.
Российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления.
«Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело», — написал постпред РФ в Вене.
Ульянов, после того как его твит получил широкий резонанс, быстро перевел стрелки на Зеленского и Байдена.
«Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.
В еще одном твите Ульянов обвинил своих «оппонентов» в «подлом искажении его слов», а также заявил, что якобы любит Украину и украинцев, так как у него много родственников-украинцев.
На его заявление отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Ru-посол в Австрії @Amb_UIyanov заявляє про необхідність «остаточного вирішення 🇺🇦 питання» й закликає до геноциду. У Європі знову чути голоси: «Не всі росіяни, як Путін» і «Може, дамо «Північному потоку-2» працювати». Час зрозуміти: 🇷🇺 — фашистська вертикаль з мільйонів людей.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022