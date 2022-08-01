В Верховной Раде появилась новая нардеп от «Слуги Народа»

В парламент зашла новая народная депутат от «Слуги Народа» Валентина Короленко.

Об этом сообщает ЦИК.

«Комиссия признала Валентину Короленко избранной народным депутатом (№145 в избирательном списке партии «Слуга народа»)», - говорится в сообщении.

ЦИК сообщает, что №142 в избирательном списке партии «Слуга народа» Артем Михайлюк отказался от депутатского мандата

Между тем, комиссия отменила регистрацию Дмитрий Ермоленко (№142) как кандидата в народные депутаты по его же заявлению.

Известно, что Валентина Короленко родилась 15 мая 1984 в Кривом Роге. Она получила диплом магистра по экологии в Криворожском техническом университете. Училась по специальности «Правоведение» в Центре таможенного дела и последипломного образования Академии таможенной службы Украины, а также в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара по специальности «Финансы и кредит».

До недавнего времени Короленко работала на разных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.

Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский попросил у Верховной Рады согласия на назначение генеральным прокурором народного депутата «Слуги Народа» Андрея Костина - и в этот же день Верховная Рада поддержала это.