В разведке заявили, что белорусы восстанавливают российские боевые самолеты

белорусские специалисты ремонтируют российскую боевую авиацию на авиабазе возле москвы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«Министерство обороны беларуси и правительство россии подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически ездят в командировку в составе «выездных групп» для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка)», - говорится в сообщении.

В основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.

Напомним, около 13 тысяч белорусских силовиков согласились воевать против Украины, - Генштаб ВСУ.