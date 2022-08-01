Премьеру Финляндии пришлось сдавать тест на наркотики после того, как в сеть слили видео с ее танцами на вечеринке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сдала тест на наркотики после слива в сеть видеозаписи, на которой она танцует с финскими знаменитостями. Лидер правительства заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.
Об этом пишет Reuters.
– В последние дни были достаточно серьезные публичные обвинения в том, что я находилась в месте, где употреблялись наркотики, или что я сама употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень серьезными, – сказала Марин.
Премьер отметила, что считает требование провести тест на наркотики несправедливым, однако «для собственной правовой защиты и чтобы устранить какие-либо сомнения», 19 августа она сдала такой тест. Результаты будут известны примерно через неделю.
Глава правительства сказала, что никогда не употребляла наркотики и не видела, чтобы кто-то делал это на вечеринке, где она была.
36-летняя Марин, ставшая в декабре 2019 года самым молодым лидером правительства в мире, столкнулась с призывами пройти тест на наркотики после появления видео с ее танцами на частной вечеринке.
Видеозапись, на которой финский премьер поет и танцует с известными людьми, была распространена 17 августа в соцсетях и финских СМИ. Марин говорила, что огорчена тем, что это видео было опубликовано в интернете, поскольку оно предназначено для просмотра только друзьям.
Как отмечает Reuters, многие финны высказались за то, что глава правительства объединяет работу с активной частной жизнью. Другие сомневались в ее решении разрешить себя снимать.
Finland's Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after video of her partying was leaked today.
Он был предупредительно been criticized для отбора вещей многих музыкальных фестивалей & празднования вещей каждый на участии путешествия.
Критики считают, что это не писал для PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022