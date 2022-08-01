Премьеру Финляндии пришлось сдавать тест на наркотики после того, как в сеть слили видео с ее танцами на вечеринке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сдала тест на наркотики после слива в сеть видеозаписи, на которой она танцует с финскими знаменитостями. Лидер правительства заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

Об этом пишет Reuters.

– В последние дни были достаточно серьезные публичные обвинения в том, что я находилась в месте, где употреблялись наркотики, или что я сама употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень серьезными, – сказала Марин.

Премьер отметила, что считает требование провести тест на наркотики несправедливым, однако «для собственной правовой защиты и чтобы устранить какие-либо сомнения», 19 августа она сдала такой тест. Результаты будут известны примерно через неделю.

Глава правительства сказала, что никогда не употребляла наркотики и не видела, чтобы кто-то делал это на вечеринке, где она была.

36-летняя Марин, ставшая в декабре 2019 года самым молодым лидером правительства в мире, столкнулась с призывами пройти тест на наркотики после появления видео с ее танцами на частной вечеринке.

Видеозапись, на которой финский премьер поет и танцует с известными людьми, была распространена 17 августа в соцсетях и финских СМИ. Марин говорила, что огорчена тем, что это видео было опубликовано в интернете, поскольку оно предназначено для просмотра только друзьям.

Как отмечает Reuters, многие финны высказались за то, что глава правительства объединяет работу с активной частной жизнью. Другие сомневались в ее решении разрешить себя снимать.