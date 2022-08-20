Финляндия и Швеция проведут переговоры с Турцией по своему вступлению в НАТО

Финляндия и Швеция 26 августа проведут переговоры с Турцией по вступлению в НАТО. Отметим, что у Анкары есть ряд требований для этих стран для их вступления в Альянс.

О переговорах сообщает Anadolu.

Встреча делегаций состоится в рамках Постоянного совместного механизма, который эти три страны создали 28 июня на саммите НАТО в Мадриде.

Предполагается, что в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и разведок.

Напомним, трехсторонний меморандум был подписан 28 июня. В нем Турция подтвердила, что поддерживает приглашение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

В то же время Финляндия и Швеция обязались сотрудничать с Турцией в борьбе против Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее филиалов, не сотрудничать с Отрядами народной самообороны (YPG), Демократическим союзом (PYD) и FETO, а также отменить ограничение на экспорт оружия для Анкары.

Финляндия и Швеция подтвердили, что считают РПК террористической организацией. Также страны согласились сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом. В частности, они будут обмениваться с Турцией разведывательными данными в этой сфере.