Впереди важная для Украины неделя, но мы должны быть готовы к особенно жестоким российским провокациям, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина активно готовится к новой, очень важной для страны неделе, но важно быть готовым к провокациям со стороны россии.

Об этом идет речь в его традиционном видеообращении.

- Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди день нашего флага и день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины и Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется, – сказал Зеленский.

При этом он акцентировал внимание на том, что мы должны осознавать, что на этой неделе «россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое».

– Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – противное и жестокое. Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за «Азовсталь» и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе, - добавил Президент.

Также Владимир Зеленский напомнил, что сегодня ночью состоится бой украинского боксера Александра Усика.