Зеленский поздравил Усика с победой: «Все, кто казацкого рода, своего не отдадут»

Президент Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Соответствующий пост Глава государства написал в Facebook.

«Трудная, но такая важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!» – написал Зеленский.