Зеленский поздравил Усика с победой: «Все, кто казацкого рода, своего не отдадут»

Президент Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке с британцем Энтони Джошуа.
Соответствующий пост Глава государства написал в Facebook.
«Трудная, но такая важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!» – написал Зеленский.
Напомним, украинец Александр Усик в бою-реванше победил Энтони Джошуа. 12 раундов завершились раздельным решением судей, счет в пользу Усика – 113-115, 115-113, 116-112.