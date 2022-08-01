Япония собирается развернуть 1 тысячу крылатых ракет для противодействия Китаю

Япония рассматривает возможность размещения 1 тысячи крылатых ракет большой дальности, чтобы усилить свой потенциал для вероятного противодействия Китаю.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Reuters.

По данным правительственных источников, эти ракеты модифицируют, чтобы расширить дальность их действия со 100 км до 1000 км. Оружие, которое можно запустить с самолетов и кораблей, будет размещено вокруг южных островов Нансей. Эти ракеты способны достичь прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

После второй мировой войны конституция Японии позволяет использовать военную силу только для самообороны. Однако за последние годы страна увеличила свои военные расходы. Пока она воздерживается от развертывания ракет большой дальности, которые могут поражать цели на чужой территории.

Япония 4 августа заявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных его военными во время учений у Тайваня, упали неподалеку от японских берегов.