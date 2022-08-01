«Украина и Беларусь не должны быть независимыми»: Шольц пересказал разговор с путиным накануне полномасштабного вторжения россии

Российский диктатор владимир путин напал на Украину по «абсурдным» причинам и заявлял, что Украина и Беларусь «не должны быть отдельными государствами».

Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей в своей канцелярии, сообщает Welt.

– НАТО никогда не представляло угрозы для России, – сказал он, отвергая обвинения в том, что страны-члены Альянса якобы не заботились об интересах безопасности россии до полномасштабной войны.

Он сказал, что до 24 февраля он заверил путина, что вступление Украины в НАТО не состоится «в ближайшие 30 лет».

Шольц заявил, что у путина «совершенно абсурдные» идеи, и тот говорил ему, что Беларусь и Украина «не должны быть отдельными государствами».

– Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну. Я думаю, что это была первоначальная цель, – сказал Шольц.

Канцлер Германии заявил, что у путина была идея провести маркером по европейскому ландшафту, а потом сказать: «Это мое, а это ваше». Шольц заявил, что «это так не работает».

При этом немецкий канцлер снова заявил, что не будет прекращать диалог с путиным, и важно «не позволять себя запугать».