Ответственность за ликвидацию пропагандистки Дугиной взяли на себя российские партизаны

Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки Дарьи Дугиной взяла на себя российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

Об этом заявил экс-депутат госдумы Илья Пономарев.

Он говорит, что изначально планировали уничтожить Дугина и его дочь, но идеолога «русского мира» не оказалось в машине.

«Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной республиканской армии. Мы объявляем президента путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть… путин будет нами низложен и уничтожен!» - говорится в заявлении НРА.

Партизаны утверждают, что будут ликвидировать чиновников, которые продолжат работать на режим путина, бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции, работников силовых структур и военные грузы. Пономарев говорит, что эта организация ранее поджигала военкоматы в россии. Кроме того, её участники погибли при попытке подорвать нефтепровод в Волгоградской области.