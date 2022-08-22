США и Южная Корея начали самые масштабные совместные военные учения

Южная Корея и США в понедельник, 22 августа, начали самые масштабные с 2017 года совместные военные учения – «Щит свободы Ульчи». Их завершение запланировано на 1 сентября.

Об этом пишет Reuters.

Учения проходят на фоне потенциальных испытаний оружия Северной Кореей. Их организовали после того, как новый президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал нормализовать совместные учения и усилить сдерживание Северной Кореи.

По словам Юна, военные и гражданские тренировки призваны повысить готовность страны к изменяющимся моделям ведения войны, включая рост киберугроз.

«Поддержка мира на Корейском полуострове основана на нашей безусловной системе безопасности», – сказал Юн.

На прошлой неделе КНДР запустила две крылатые ракеты после того, как Южная Корея и США начали подготовку к учениям.

Тренировки США и Южной Кореи были на паузе из-за политики прошлого корейского президента и пандемии.

Напомним, как Китай объявил новые военные учения у Тайваня после визита делегации из США.