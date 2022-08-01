Femen устроили акцию перед канцлером Германии, требуя газового эмбарго

прочтения: 1952
22.08.2022 19:42

Активистки феминистического движения Femen устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, требуя ввести газовое эмбарго против россии за ее агрессивную войну.

Об этом сообщает AP.

В выходные, когда проводился «день открытых дверей правительства», активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи «газовое эмбарго (против россии) сейчас».

Почти сразу же их оттеснила охрана.

Femen после акции опубликовали на своей странице объяснения, отмечая, что правительство Германии довело страну до энергетической зависимости от россии, из-за чего ФРГ сейчас не может решительно отреагировать на войну россии. Также они обвинили Германию в недостаточной помощи оружием Украине.

«Пацифизм, мирные усилия и дипломатия стали нормами на европейском континенте только после военного поражения военных преступников. Сейчас Украина стала полем боя, на котором, без преувеличения, снова решается будущее континента. Цена за мир и свободу высока, и снова пора платить ее. Чтобы сохранить нашу демократию и свободу, европейцам придется платить своим комфортом, но украинцы платят своими жизнями», - говорится в заявлении организации.

Перед инцидентом, в рамках мероприятия Шольц рассказывал об усилиях Германии для поиска альтернативных источников энергии, которые позволят отказаться от газа из РФ. Он акцентировал внимание на роли сжиженного природного газа и отметил, что первые терминалы, строящиеся для наращивания импорта, можно будет запустить уже в начале 2023 года.

«Проблема безопасности наших поставок сможет быть решена примерно в начале 2024 года», - сказал он.

Фотофакт