Femen устроили акцию перед канцлером Германии, требуя газового эмбарго

Активистки феминистического движения Femen устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, требуя ввести газовое эмбарго против россии за ее агрессивную войну.

Об этом сообщает AP.

В выходные, когда проводился «день открытых дверей правительства», активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи «газовое эмбарго (против россии) сейчас».

Почти сразу же их оттеснила охрана.

VIDEO: Protester restrained at meeting with German Chancellor Olaf Scholz. During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by two bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". The two women were quickly subdued and removed by security pic.twitter.com/8fWsjFynY3 — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2022

Femen после акции опубликовали на своей странице объяснения, отмечая, что правительство Германии довело страну до энергетической зависимости от россии, из-за чего ФРГ сейчас не может решительно отреагировать на войну россии. Также они обвинили Германию в недостаточной помощи оружием Украине.

«Пацифизм, мирные усилия и дипломатия стали нормами на европейском континенте только после военного поражения военных преступников. Сейчас Украина стала полем боя, на котором, без преувеличения, снова решается будущее континента. Цена за мир и свободу высока, и снова пора платить ее. Чтобы сохранить нашу демократию и свободу, европейцам придется платить своим комфортом, но украинцы платят своими жизнями», - говорится в заявлении организации.

Перед инцидентом, в рамках мероприятия Шольц рассказывал об усилиях Германии для поиска альтернативных источников энергии, которые позволят отказаться от газа из РФ. Он акцентировал внимание на роли сжиженного природного газа и отметил, что первые терминалы, строящиеся для наращивания импорта, можно будет запустить уже в начале 2023 года.