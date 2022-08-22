Вучич пообещал «защитить» сербов в Косово от «преследований и погромов», если этого не сделает НАТО

Президент Сербии Александар Вучич призвал НАТО «выполнить свою работу» в Косово и защитить проживающих там сербов, иначе, по его словам, Сербия вынуждена будет сделать это сама.

Об этом он заявил в телевизионном обращении в воскресенье, 21 августа, пишет AP.

«Нам некуда уходить, мы загнаны в угол. Мы спасем наш народ от преследований и погромов, если этого не захочет сделать НАТО», – заявил он.

Учитель также обвинил «банды» косовских албанцев в том, что они умышленно переходят на север Косово, где преимущественно проживают сербы, чтобы вытеснить нацменьшинство с этой территории.

Напомним, 31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение. Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответом на действия Белграда, не признающего удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.

В результате Косово к 1 сентября отложило замену сербских документов.