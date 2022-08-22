Евросоюз планирует масштабную миссию по обучению украинских военных

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на The Telegraph.

- Кажется разумным, что продолжающаяся война и, очевидно, будет продолжаться в дальнейшем, требует наших усилий не только с точки зрения материального снабжения, - сказал Боррель.

Он отметил, что в настоящее время несколько стран Европейского Союза проводят подготовку украинских военных на базе двусторонних соглашений, однако 29 августа в Праге министры обороны стран-участниц ЕС обсудят детали и принципы организации учений украинских военных под эгидой Евросоюза. Боррель подчеркнул, что это будет масштабная миссия.

Напомним, что несколько стран ЕС присоединились к подготовке украинских военных в Великобритании. К миссии, в частности, присоединились Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия и Нидерланды.