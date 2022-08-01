Перефразированный девиз нацистской Германии и пропаганда войны в Украине: В москве простились с дочерью кремлевского идеолога Дугина

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на похоронах Дарьи Дугиной перефразировал лозунг нацистской Германии, а само мероприятия носит характер пропагандистского митинга в поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает The Insider.

Аудиозапись выступления Слуцкого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Черных.

- Вне зависимости от партий подход может быть только один. Одна страна. Один президент. Одна победа, - заявил Слуцкий.

По сути, это перефразированный девиз «Один народ, один рейх, один фюрер», который был напечатан на плакатах с портретом Гитлера, он был призван был отразить поставленную нацистами задачу сплотить немцев. Под этим лозунгом в Австрии проводился референдум за слияние с Германией.

На прощание с Дугиной в Останкино пришли около двух сотен человек. Присутствующие там журналисты отмечают, что мероприятие носит характер пропагандистского митинга в поддержку войны в Украине. Так, например, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что Дугина «погибла не зря», потому что «с кровью наших мучеников мы становимся сильнее».

- Благодаря это безвременной кончине нашей дорогой и любимой Даши мы обязательно победим в этой войне. Она хотела этого, она жила ради этого. (...) И в Царствии Небесном она тоже будет воином Христовым, — сказал он.

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на панихиде назвал заказчиком убийства Дарьи Дугиной Владимира Зеленского:

- Я абсолютно убежден, что виновные этого террористического акта — и исполнители, и заказчики, а заказчик сидит в Киеве, и это лично господин Зеленский, — обязательно предстанут перед судом международного трибунала. <...> И победа, которая обязательно будет за нами, — лучшая память для Даши.

Отец погибшей Александр Дугин закончил свое выступление словами: «Она погибла за Россию, на фронте. А фронт этот здесь, в каждом из нас. Она жила во имя победы и погибла во имя победы».

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением Дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

22 августа в фсбрф отчитались о «раскрытии» убийства Дарьи Дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству пропагандистки Дугиной. «Азов» также отрицал свою причастность к ликвидации дочери Дугина.

В свою очередь, Эстония назвала провокацией версию фсб об убийстве Дугиной и не получала запросы относительно Вовк.