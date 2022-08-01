Данилов предупредил, что фсб готовит террористические акты в россии: «кремль нуждается в общественной мобилизации»

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что ФСБ готовит серию террористических актов на территории России с целью общественной мобилизации вокруг войны против Украины.

Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от россии, не воюет с мирным населением», – написал Данилов.

Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов категорически отрицал причастность Украины к подрыву автомобиля российской пропагандистки Дарьи Дугиной и подчеркнул, что это работа самих россиян.