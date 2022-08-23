В Киеве проходит второй саммит Крымской платформы ОНЛАЙН

Во вторник, 23 августа, в Киеве начался второй саммит Крымской платформы — из-за полномасштабной войны в этом году он проходит онлайн.

Саммит транслирует «Суспільне».

Участие в нем примут представители около 60 стран, среди них около 40 президентов и премьер-министров, и международных организаций: в частности генсек НАТО Столтенберг и президент Польши Дуда, который утром лично приехал в Киев.

Открыл саммит Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что Украина вернет оккупированный Крым.

- Граждане из Крыма и в Крыму… Я знаю, что Крым с Украиной и ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы знали: мы точно вернемся, – заявил Глава государства.

Зеленский сказал, что когда Украина вернет Крым, она будет исправлять «все то, что наделали оккупанты на полуострове» в разных сферах и восстанавливать справедливость. Крымская платформа призвана содействовать этому.

По словам президента Украины, «деградация России началась с захвата Крыма, с террора крымскотатарского народа» и репрессий мусульманской общины.

Первый учредительный саммит «Крымской платформы» состоялся в прошлом году 23 августа. В нем приняли участие представители 47 иностранных государств и международных организаций.

«Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на россию, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижения главная цель – деоккупация Крыма и возвращение его Украине.