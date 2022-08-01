Кабмин согласовал назначение экс-вице-мэра Омельчука новым главой Николаевской РГА

Кабинет министров согласовал назначение Александра Омельчука главой Николаевской районного государственной администрации Николаевской области.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Решение было принято во время заседания, которое состоялось во вторник, 23 августа.

Как известно, предыдущий глава Николаевской РДА Игорь Мухарский покинул должность по собственному желанию.

Последннее известное место работы Александра Омельчука - советник генерального директора «Николаевской ТЭЦ». На эту должность он был назначен в апреле прошлого года.

В 2015 году он стал депутатом Николаевского городского совета депутатов от фракции «Оппозиционный блок». Однако под него создали должность вице-мэра по вопросам энергетики, чтобы он внедрял предвыборную программу Игоря Дятлова «Теплый дом».



Также был депутатом Николаевского городского совета и 6-го созыва, куда рошел от «Партии регионов».

В 2020 году баллотировался в Николаевский горсовет от партии «Миколаївці», но не прошел.

В 2014 году, во время снова памятника Ленину в Николаеве активно выыступал против.