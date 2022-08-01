Крым должен вернуться в Украину, так определяет международное право, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на втором саммите Крымской платформы подчеркнул, что завершение оккупации россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

Об этом сообщает ЕП.

- С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по нравственным соображениям. Международное право, по сути, определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является, – подчеркнул турецкий президент.

Он добавил, что сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины «крайне важно не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности».

- Для Турции приоритетом также является обеспечение безопасности и благосостояния родственных с нами крымских татар, являющихся одним из коренных народов Крыма. Наши крымские татары пристально наблюдают за последними событиями в Крыму, – добавил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что Крымская платформа имеет чрезвычайный вес, и крымские татары, страдающие за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине.

- В этом процессе Турция продолжает поддерживать украинское правительство и крымских татар, - подытожил турецкий лидер.

Как известно, во вторник, 23 августа, в Киеве начался второй саммит Крымской платформы — из-за полномасштабной войны в этом году он состоится онлайн.