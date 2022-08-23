Президент Зеленский заявил, что незаконное судилище над защитниками Мариуполя исключит возможность переговоров с рф

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, в частности с военнослужащими полка специального назначения «Азов», сделает невозможным переговоры с российской стороной.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве, отвечая на вопросы, касающиеся его позиции в случае проведения незаконного судилища над пленными «азовцами».

– Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о «красных линиях». О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом – точка. Мне нечего добавить, – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что о возможном участии в саммите G20 в ноябре говорить рано.

– Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте, – рассказал Президент.

Как известно, 24 августа, в День Независимости Украины, российские кафиры планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное «судилище» над пленными защитниками «Азовстали» .