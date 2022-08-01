Зеленский: Мы будем возвращать Крым любым путем, который мы определим, без консультаций с другими государствами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать Крым самостоятельно без консультаций с другими государствами.

Об этом шла речь на его пресс-конференции по результатам второго саммита Крымской платформы.

- Мы будем возвращать Крым любым путем, который мы определим. Решим самостоятельно без консультаций с любым другим государством, - заявил Зеленский.

Также он напомнил, что Украина не наносит ударов по гражданскому населению ни других стран, ни тех территорий, которые принадлежат Украине, но временно оккупированы.

– Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, где есть военные объекты или склады на временно оккупированных территориях. Там украинские военные могут работать по плану, - добавил Глава государства.

Как известно, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на втором саммите Крымской платформы подчеркнул, что прекращение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.