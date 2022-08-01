Сегодняшний день показал, насколько крепким стало наше государство, и это еще не предел, – Президент Зеленский

Сегодня был полезный день для Украины, очень содержательный. День, который показал, насколько крепким стало наше государство, и это еще не предел. Мы делаем все, чтобы сила Украины, возможности Украины, свобода Украины только увеличивались.

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

- Сегодня мы отмечаем день нашего флага, и это происходит в то время, когда мы боремся против самой страшной угрозы нашей государственности и одновременно когда мы достигли наибольшего национального единства. Вот поэтому мы выстояли. Мы объединились и объединили мир вокруг настоящих ценностей. Наш национальный флаг стал глобальным символом смелости. Символ всех, кто ценит свободную жизнь. Где сине-желтый, там нет и не будет тирании. Где сине-желтый, там нет и не будет извергов. Наше знамя есть повсюду – от передовой, где наши воины бьют врага, до столиц на всех континентах, и оно означает повсюду одно – человечность, - сообщил президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает настоящие ценности, кто помогает Украине, кто с 24 февраля и по сей день избрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей. За свободу, за независимость.

- Уже совсем скоро мы будем отмечать наш главный национальный праздник – нашу независимость. Уже завтра. Мы запланировали много активностей – того, что подчеркнет, какой путь мы прошли. Прошли все вместе – украинцы в Украине, на всей нашей территории, на свободной и временно оккупированной, потому что наши люди повсюду борются. Украинцы за границей – все, кто помогал, все, кто распространял правду об Украине, все, кто призывал бороться за Украину, – отметил Зеленский.

Он добавил, что ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле. Все коллаборанты знают, что у них нет будущего. А украинцы не просто верят, но и видят, что у нашего государства есть перспектива.

– И на завтра я запланировал награждение людей, которые внесли свой вклад в нашу крепость. Это люди из разных сфер жизни. Наши воины, это все, кто помогает воинам. Это связисты, железнодорожники, спасатели, медийщики, информирующие наших людей, работающие в национальном марафоне «Единые новости». Это коммунальщики, электрики, водители, волонтеры, чиновники, спортсмены, артисты – те артисты, кого знают на передовой, кому благодарны в армии, те, кто сохраняет и восстанавливает положительные эмоции наших воинов.

Я попросил разные министерства, областные администрации, Вооруженные Силы Украины, представителей СМИ предоставить свои предложения относительно того, кто – решаете вы – кто заслуживает наград в День Независимости. И завтра награды получат те, кто действительно их заслуживает, - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что находится возле офиса Крымской платформы, возле дома, который символизирует, что мы заботимся о каждой частице Украины, о каждой частице нашего народа – великом украинском народе. Крым является неотъемлемой частью нашего государства, Крым – Украина. Киримлы - неотъемлемая часть нашего народа. И мы обязательно придем в наши города Крыма, к нашим людям в Крыму и вернем им свободу, которая принадлежит им по праву так же, как всем остальным нашим людям.

– Именно для этого мы организовали специальный формат – крымский формат, Крымскую платформу. Мы провели прошлым летом инаугурационный саммит и сегодня уже второй. Я благодарен всем участникам саммита – 40 лидеров, почти 60 государств и международных организаций. Европейские лидеры, лидеры "Большой семерки", лидеры стран Африки, Азии, Латинской Америки. Это не просто встреча, не просто обсуждение. Крымская платформа стала глобальным форумом, объединившим лидеров свободного мира. Это сообщество людей, которые помогают восстановлению мира и законности для Крыма, Черноморского региона, всей Европы, - подчеркнул президент Украины.

Сегодня в Киеве, на площади Конституции, открыли Аллею смелости – место памяти о личной силе тех людей, кто не ошибся после 24 февраля, кто не побоялся, кто не отступил под давлением тирании. Кто помог нам бороться против российской агрессии и помогает по сей день. И первое имя, которое мы представили на Аллее смелости, это имя Анджея Дуды, президента Польши. Он был сегодня в Киеве, участвовал в Крымской платформе. И ни дня за эти полгода не убавлял силы в поддержке Украины.

Владимир Зеленский также обратился к Харькову и всем харьковчанам:

- Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди могут объединяться. Аккуратный город. Город, который неизменно поражает всех приезжающих и видящих, как харьковчане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда испытывают жестокое давление российских террористов.

Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет.

Мы обязательно овободим всю Харьковщину. Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю!

Президент Украины напомнил, что завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары.

Вооруженные Силы Украины, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей – насколько это возможно. И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора.