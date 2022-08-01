Президент Зеленский: На сегодняшний день Украина не готова идти на прекращение огня, и ни одного нового «Минска» больше не будет

Украина на сегодняшний день не готова к переговорам с россией по прекращению огня, поскольку не хочет повторять негативный опыт Минских договоренностей, которые привели к потере контроля над нашими территориями.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам второго саммита Крымской платформы в Киеве.

– В той точке, где мы находимся, к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что «Минска-3, или «Минска-5», или «Минска-7» не будет. Мы в эти игры не будем играть, так потеряли часть наших территорий. И все это прекрасно понимают, все это услышали от нас. Потому что это ловушка. Мы понимаем, – объяснил Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что режим прекращения огня может затянуться на годы, и Украина останется без части территорий на юге и не будет выхода к морю. А российская федерация через некоторое время может снова приступить к военным действиям, пытаясь отобрать Николаев, Одессу, и даже повторить попытку захвата Киева.

Президент подчеркнул, что российский агрессор пришел на территорию Украины и убивает украинских граждан, защищаемых и борющихся за свою жизнь.

- Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями и отступлениями, сопровождая все это кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам, что они не видят никаких переговоров. А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они ни о каком диалоге не думают и никогда не думали, – сказал Владимир Зеленский.

В то же время, как отметил Глава государства, чем дольше будет продолжаться война, которую развязала россия против Украины, тем дороже она будет стоить для всего мира и для самой РФ.

- Для нас стоимость самая большая, потому что гибнут люди. Кто-то в Европе уже ощущает. В других частях света еще не так ощущается, но блокирование Черноморского побережья говорит, что может быть голод, и они это почувствуют. Кто-то в Азии еще не чувствует – это будет чуть позже. Самая высокая цена будет для России. К сожалению, позже всех, но полностью. Потому что цена будет историческая, – отметил он.

Президент Украины убежден, что вред от этой войны можно снизить, ускорив ее окончание.

– Если в мире все прагматические и мы перейдем от языка эмоций и человечности к деньгам, то дешевле закончить эту войну раньше. Закончить раньше – дать нам оружие. Вот такая простая формула, – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, также Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, в частности с военнослужащими полка специального назначения «Азов», сделает невозможным переговоры с российской стороной .