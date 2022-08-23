Зеленский не планирует переводить Залужного и командующих на другие должности: «Эта команда есть, она работает»

Президент Владимир Зеленский не планирует переводить на другую должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Президент высоко оценивает его работу.

Об этом Зеленский сказал во вторник, 23 августа, на брифинге.

Его спросили, как он оценивает работу Залужного, потому что «начинают появляться слухи», что президент якобы хочет перевести его на другую должность.

«Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий Оперативным командованием «Юг» Андрей Ковальчук. – ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский – ред.). Я не хочу всех называть. Думаю, наши люди знают всех наших героев. Эта команда есть, она работает. Главная оценка – мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда мы победим – будет самая высокая оценка», – ответил президент.

Напомним, в информационном пространстве России и Украины одновременно распространяется вымышленный враждебными подразделениями ИПСО мифический конфликт между высшими органами военно-политического руководства, а именно якобы противостояние Генерального штаба ВСУ с Офисом Президента и Министерством обороны.