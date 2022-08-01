Союзник российских оккупантов лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал «мирного неба»

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко и соучастник военных преступлений россии на украинской земле поздравил Украину с Днем независимости.

Поздравление 24 августа появилось на сайте лукашенко.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровня», – говорится в публикации.

В «поздравлении» также упоминается пожелания украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

Напомним, что около 13 тысяч белорусских силовиков согласились воевать против Украины.