За дискредитацию армии и фразу о «вторжении в Украину»: В россии задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

В среду утром, 24 августа, в Екатеринбурге полицейский спецназ задержал бывшего мэра, оппозиционного политика Евгения Ройзмана. Ему вменяют уголовное дело о дискредитации российской армии.

Кадры задержания публикует телеграм-канал Mash.

На видео по меньшей мере шесть силовиков в масках заходят в подъезд жилого дома. Они поднимаются к квартире Ройзмана, тот открывает дверь. Запись заканчивается после слов сотрудницы силовых органов о проведении обыска и возбуждении уголовного дела.

«Политик не раз публично высказывался о действиях российской армии. Сейчас его доставляют в отдел. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее Ройзман политически поддерживал Навального (признан экстремистом) и Ходорковского. Принимал участие в протестных акциях и общался с иностранными дипломатами», - сказано в сообщении.

В «Фонде Ройзмана» государственному агентству ТАСС сообщили, что у них в офисах проходят обыски. Кроме того, обыскивается принадлежащий оппозиционеру музей «Невьянская икона» в Екатеринбурге. Обыск прошел и в его квартире, из которой изъяли телефон, моноблок, флешки, записки, диски, загранпаспорт и военный билет.

«В квартире Евгения Ройзмана также обнаружены визитки иностранных политиков и дипломатов. Например, Игоря Смешко, бывшего главы СБУ и лидера украинской партии «Сила и честь», - сообщает Mash.

Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала «Интерфаксу» об обысках.

«Он (Ройзман) действительно задержан. Идут обыски, как я поняла, в музее Невьянской иконы. Позвонили нам, чтобы мы открыли офис «Фонда (Ройзмана)», что обыски хотят провести в фонде», – сказала Гусейнова.

При этом, адвокат политика Владислав Идамжапов сообщил, что не может попасть к своему подзащитному.

Сам Евгений Ройзман во время выхода из квартиры в сопровождении силовиков сообщил журналистам, что на него завели дело по ч.1 статьи 280.3 УК, о повторной «дискредитации армии» за фразу о «вторжении в Украину».