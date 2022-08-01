В начале полномасштабного вторжения шойгу через белорусского министра передал Резникову требование о капитуляции

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину ему передали послание от главы минобороны рф Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По словам Резникова, он был одним из тех, кто не верил в приближение полномасштабного вторжения.

22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал, что российские войска с территории Беларуси не будут вторгаться, дав слово офицера.

- И он соврал, — сказал украинский министр.

Спустя два дня после вторжения Резников и Хренин снова говорили по телефону.