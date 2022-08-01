В начале полномасштабного вторжения шойгу через белорусского министра передал Резникову требование о капитуляции

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24.08.2022 14:45

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину ему передали послание от главы минобороны рф Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По словам Резникова, он был одним из тех, кто не верил в приближение полномасштабного вторжения.

22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал, что российские войска с территории Беларуси не будут вторгаться, дав слово офицера.

- И он соврал, — сказал украинский министр.

Спустя два дня после вторжения Резников и Хренин снова говорили по телефону.

«Резников услышал на другом конце провода нервный и неловкий голос. Белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу, напомнил Резников: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится. Резников сказал, что ответил: «Я готов принять капитуляцию с российской стороны», - пишет издание.

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