В начале полномасштабного вторжения шойгу через белорусского министра передал Резникову требование о капитуляции

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину ему передали послание от главы минобороны рф Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.
Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.
По словам Резникова, он был одним из тех, кто не верил в приближение полномасштабного вторжения.
22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал, что российские войска с территории Беларуси не будут вторгаться, дав слово офицера.
- И он соврал, — сказал украинский министр.
Спустя два дня после вторжения Резников и Хренин снова говорили по телефону.
«Резников услышал на другом конце провода нервный и неловкий голос. Белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу, напомнил Резников: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится. Резников сказал, что ответил: «Я готов принять капитуляцию с российской стороны», - пишет издание.