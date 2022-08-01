Нардеп Арахамия назвал «кадровой ошибкой» согласование Омельчука на должность главы Николаевской РВА

Народный депутат, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия назвал согласование Александра Омельчука на должность главы Николаевской районной военной администрации кадровой ошибкой.

Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам Арахамии, из средств массовой информации он узнал, что на должность главы РВА назначили человека с «ватной биографией». Это, как утверждает нардеп, возмутило многих людей, поэтому он обратился к премьер-министру и в Офис Президента, чтоб исправить «кадровую ошибку».

«В День нашей Независимости хотелось бы говорить о совсем другом, но узнал из СМИ, что на должность главы Николаевского РВА пытается прорваться кандидат, имеющий богатую «ватную» биографию. Знаю, что эта информация возмутила многих людей. Поэтому я уже обратился к премьер-министру Денису Шмигалю, заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко и главе Николаевской ОВ Виталию Киму об исправлении этой кадровой ошибки. Всё будет хорошо. Еще раз поздравляю всех с праздником. А «перспективные кандидаты» пусть не надеются, что смогут переобуться и кто-то простит им то, что было до войны», - написал Арахамия.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение Александра Омельчука главой Николаевской районного государственной администрации Николаевской области.

Как известно, предыдущий глава Николаевской РДА Игорь Мухарский покинул должность по собственному желанию.

Последннее известное место работы Александра Омельчука - советник генерального директора «Николаевской ТЭЦ». На эту должность он был назначен в апреле прошлого года.

В 2015 году он стал депутатом Николаевского городского совета депутатов от фракции «Оппозиционный блок». Однако под него создали должность вице-мэра по вопросам энергетики, чтобы он внедрял предвыборную программу Игоря Дятлова «Теплый дом».

Также был депутатом Николаевского городского совета и 6-го созыва, куда рошел от «Партии регионов».

В 2020 году баллотировался в Николаевский горсовет от партии «Миколаївці», но не прошел.

В 2014 году, во время снова памятника Ленину в Николаеве активно выступал против.