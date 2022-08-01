Папа Римский назвал убитую дочь кремлевского идеолога Дугину «невинной жертвой войны»

Папа Римский Франциск заявил, что погибшая российская пропагандистка Дария Дугина является одной из «невинных, убитых в результате войны».

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на еженедельной общей аудиенции, совпавшей с Днем Независимости Украины, Франциск осудил войну как «безумие» и вспомнил о пропагандистке Дарии Дугине – дочери известного ультранационалиста и идеолога рашизма Александра Дугина, недавно погибшей от взрыва автомобиля.

«Невинные платят за войну, невиновны», – сказал Папа.

Главным же тезисом на аудиенции был призыв к «конкретным шагам» для прекращения войны в Украине и предотвращения риска «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС.

Понтифик также отметил, что наживающиеся на войне торговцы оружием являются «правонарушителями, которые убивают человечество».

Украинцы в соцсетях выражают свое возмущение заявлением папы и подчеркивают, что такими заявлениями он подыгрывает кремлевской пропаганде.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил , что разочарован заявлением Папы и не понимает, как можно назвать одну из идеологов войны «невинной жертвой».

«Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила задуматься над многими вещами: нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного, точнее одного из идеологов империализма невинной жертвой войны? Она была убита россиянами как сакральное жертвоприношение, и теперь она на щите войны», - подчеркнул Юраш.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением Дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

22 августа в ФСБР отчитывались о «раскрытии» убийства Дарии Дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности Азова к убийству пропагандистки Дугиной. Азов также отрицал свою причастность к ликвидации дочери Дугина.

В свою очередь Эстония назвала провокацией версию ФСБ об убийстве Дугиной и не получала запросов относительно Вовка.

Напомним, глава ЛДПР Леонид Слуцкий на похоронах Дарии Дугиной перефразировал лозунг нацистской Германии, а сами мероприятия носили характер пропагандистского митинга в поддержку войны в Украине.

Президент Зеленский отверг обвинения в причастности Украины к убийству Дугиной: «Она нас не интересует».