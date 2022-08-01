США передадут Украине шесть систем ПВО NASAMS

Объявленный в День Независимости Украины новый пакет военной помощи от США включает в себя 6 систем противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Пентагон.
Ведомство уточняет, что Украина получит:
- 245 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм;
- 65 тысяч снарядов для 120-мм минометов;
- 24 радара;
- вспомогательное оборудование для беспилотников Scan Eagle;
- ракетные системы с лазерной наводкой.
Как пишет «УНИАН», некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи для Украины могут поступить только через два-три года.
Пентагон считает наиболее приоритетной поставку Украине управляемых ракет GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. В американском военном ведомстве надеются, что это позволит Украине сдержать продвижение войск рф.