США передадут Украине шесть систем ПВО NASAMS

Объявленный в День Независимости Украины новый пакет военной помощи от США включает в себя 6 систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Пентагон.

Ведомство уточняет, что Украина получит:

- 245 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм; - 65 тысяч снарядов для 120-мм минометов; - 24 радара; - вспомогательное оборудование для беспилотников Scan Eagle; - ракетные системы с лазерной наводкой.

Как пишет «УНИАН», некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи для Украины могут поступить только через два-три года.

Пентагон считает наиболее приоритетной поставку Украине управляемых ракет GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. В американском военном ведомстве надеются, что это позволит Украине сдержать продвижение войск рф.