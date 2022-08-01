«Исправляем кадровые ошибки»: Ким просит не назначать Омельчука главой Николаевской РГА

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким отправил просьбу оставить без рассмотрения назначение Александра Омельчука главой Николаевской районного государственной администрации.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Исправляем кадровые ошибки. Отправили просьбу оставить без рассмотрения назначение Александра Омельчука. Вместе к победе», – написал коротко Ким.

Как известно, 23 августа Кабинет Министров согласовал назначение Александра Омельчука главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области.

Народный депутат, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия назвал согласование Александра Омельчука на должность главы Николаевской районной военной администрации кадровой ошибкой.

Напомним, предыдущий глава Николаевской РГА Игорь Мухарский покинул должность по собственному желанию.

Последнее известное место работы Омельчука – советник генерального директора «Николаевской ТЭЦ». На эту должность он был назначен в апреле прошлого года.

В 2015 году он стал депутатом Николаевского городского совета депутатов от фракции «Оппозиционный блок». Однако под него создали должность вице-мэра по энергетике, чтобы он вводил предвыборную программу Игоря Дятлова «Теплый дом».

Также был депутатом Николаевского городского совета и 6-го созыва, куда ушел из Партии регионов.

В 2020 году баллотировался в Николаевский горсовет от партии «Николаевцы», но не прошел.

В 2014 году, во время сноса памятника Ленину в Николаеве активно выступал против.