Подоляк заявил, что переговоры с рф не выгодны ни Украине, ни ЕС: «Временное перемирие будет означать новую эскалацию в будущем»

Переговоры с россией о прекращении войны невыгодны, поскольку это затянет военные действия и позволит россии подготовиться для последующего нападения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Bild, сообщает пресс-служба ОП в четверг, 25 августа.

«Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, российская федерация признает это победой и будет дальше претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать только следующий этап войны через некоторое время», – сказал он.

В случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие наши граждане, не придут инвестиции.

«Это будет «нарастающая серая зона», которая будет постоянно давить на Европу. Европа вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – отметил Подоляк.

Представитель ОП уверен, что Европе, как и Украине, переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане. Кроме того, Подоляк отметил ухудшение качества жизни в Украине, а также и в Европе.

«Но это плата за столь интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время», – подчеркнул он.

Подоляк добавил, что начать разговоры о переговорах с рф можно будет только тогда, когда произойдет крушение последней надежды россии дожать Украину военным путем.