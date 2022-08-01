Земан: россия ничего не получила и потеряла практически все, напав на Украину

Президент Чехии Милош Земан, которого до войны считали одним из крупнейших друзей Кремля в ЕС, заявил, что напав на Украину, россия ничего не получила и потеряла практически все.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 24 августа, на встрече с чешскими дипломатами в Пражском Граде. пишет «Европейская правда».

По словам Земана, после вторжения в Украину россия понесла экономические, человеческие, материальные и репутационные потери.

Президент Чехии сказал дипломатам, что практически все в чешской политике считают войну в Украине российской агрессией. Он заявил, что полностью поддерживает поставки оружия киевскому правительству и высоко оценил прием украинских беженцев в Чехии.

Земан сказал, что верит, что Чехия будет способствовать восстановлению Украины, но сказал, что можно ожидать длительной войны на истощение. Правительство уже заявило о своих амбициях возглавить усилия по реконструкции и создало канал для участия чешских компаний.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения президент Чехии Милош Земан поддерживает Украину и выступает за дальнейшие поставки ей оружия и учения украинских солдат.