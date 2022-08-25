Франция начала расследование против компании Total, причастной к поставкам топлива российской армии

Франция объявила, что расследует причастность нефтяной компании TotalEnergies к поставкам реактивного топлива для российских военных.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Reuters.

- Это очень серьезная тема, поэтому необходимо провести расследование, чтобы понять, имело ли место нарушение санкций, - заявил министр транспорта Клеман Бон и добавил, что сейчас у него недостаточно информации, чтобы делать выводы.

Газета Le Monde 24 августа сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским «Новатеком».

Издание уточнило, что топливо произвели из поставляемого «Тернефтегазом» газового конденсата, в котором TotalEnergies владеет 49%. Они, в отличие от крупных западных конкурентов, сохранили свои активы в России, хотя и заявили, что не эксплуатируют инфраструктуру, идущую на нужды войска России. Также они уверяют, что ничего не знают о потенциальном производстве авиакеросина их деловыми партнерами.