В россии нет преемника путина, который был бы безопасен для Украины, - посол Великобритании

На сегодняшний день в россии не видно преемника президента владимира путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила британский посол Мелинда Симмонс.

По ее словам, россияне должны сами определять свое будущее.

- И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить путина, который сразу заставил бы украинцев чувствовать себя безопаснее, - отметила Симмонс.

Она также подчеркнула, что для изменения политического режима или демократизации русского народа нужно время.

- Независимо от того, что решат граждане россии, хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что все мы, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику, – сказала посол.

В качестве примера она привела рост присутствия НАТО в соседних с Украиной странах.