Азербайджан через 30 лет вернул контроль над городом Лачин в Нагорном Карабахе

Армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года город был под военным контролем российских «миротворцев».

Об этом сообщает "Лига.net".

«Сегодня, 26 августа, мы – азербайджанцы – вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль», – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лачин с 1991 года входил в состав Нагорного Карабаха. В 2020 году после победы Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который она должна была контролировать в соответствии с условиями соглашения о прекращении войны.

25 августа сообщалось о том, что россияне демонтируют блокпосты в Лачинском коридоре и передислоцируются в другое место, а армянское население покидает Лачин, Забух и Сусс.