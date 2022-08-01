Один из руководителей запрещенной «ОПЗЖ» Бойко уехал из Украины, якобы на лечение

Один из руководителей запрещенной «ОПЗЖ» Юрий Бойко 25 августа был замечен в Карловых Варах, в Чехии.

Об этом сообщают "Схемы".

«Какова цель визита 63-летнего Юрия Бойко в Карловы Вары и связана ли она с исполнением им депутатских полномочий? Его спикер ответил, что Бойко «взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа», а в Карловых Варах находится на лечении», - говорится в сообщении.

Журналисты спросили Юрия Бойко в сообщениях, что именно он и его соратники сейчас делают для противодействия российской агрессии? А также ощущает ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался путин для развязывания полномасштабной войны? Эти вопросы Юрий Бойко в мессенджере WhatsApp прочитал, но оставил без ответа.