«Нам есть чем гордиться!»: Замазеева рассказала, как фонд «Світлі справи» помогает десяткам тысяч николаевцев

За последний месяц один из крупнейших гуманитарных штабов Николаевщины благотворительный фонд «Світлі справи» предоставил жителям Николаева и области, пенсионерам, внутренне перемещенным и малоимущим лицам 68 тысяч 135 литров чистой питьевой воды и 14 тысяч 825 продуктовых наборов.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, под патронатом которой работает гуманитарный штаб.

Анна Замазеева сообщила, что еще 3828 продуктовых наборов было роздано в областных больницах медицинскому персоналу, а 6950 индивидуальных продуктовых наборов направлено жителям сел и поселков Николаевщины. По ее словам, такие показатели обеспечения гумдопомощью являются результатом слаженной работы волонтеров гуманитарного штаба Николаевщины БФ «Світлі справи».

– Нам есть чем гордиться! Через полгода с начала полномасштабного вторжения БФ «Світлі справи» является одним из крупнейших гуманитарных штабов региона. Как посол и соучредитель фонда я постоянно работаю над усовершенствованием работы штаба. За цель – сделать получение гуманитарной помощи населением как можно более комфортным и масштабным! – акцентировала Анна Замазеева.

Глава облсовета отметила, что гумштаб также постоянно заботится и о семьях с детишками до 5 лет. За последний месяц издано 1549 наборов с детским питанием, памперсами, молочной продукцией, игрушками и т.д. Обеспечивают население медикаментами по заказу и передают продукты питания, которые готовят для военных и временно перемещенных лиц, в т.ч. по программе «Убежище своим».

– Вместе с командой ежедневно совершенствуем логистику, работу складов, открываем новые точки выдачи как по территории города и области, так и в отдаленных прифронтовых общинах, – отметила Замазеева.

Для того чтобы получить гуманитарную помощь необходимо заполнить Гугл-форму по ссылке или на сайте «Светлых дел», или письмо-заказ у волонтеров в пунктах выдачи.

Вся необходимая информация есть на сайте «Світлих справ» и в Instagram.