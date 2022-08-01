«Это пацаны, понимаете? Мелочь»: российский прихвостень Лукашенко о Шольце и Макроне

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона «пацанами и мелочью» из-за обнародованных деталей разговоров с российским диктатором владимиром путиным.
Об этом сообщает НВ.
Лукашенко прокомментировал слова Шольца о телефонном разговоре с путиным, в котором диктатор рф заявил, что Беларусь и Украина не должны оставаться самостоятельными государствами.
– Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике, – сказал Лукашенко.
По мнению белорусского диктатора, такие разговоры должны оставаться закрытыми, а Шольц должен был договориться с путиным, прежде чем обнародовать детали.
– Или помните Макрон перед журналистами пиарился. Это пацаны, понимаете? Мелочь. Так нельзя, так не бывает, – добавил Лукашенко.