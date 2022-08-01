Французская компания Total после скандала с поставками топлива роcсармии отказалась от доли в газовом месторождении рф

Французская энергетическая компания TotalEnergies заявила об отказе от доли в российском газовом месторождении, поставляющем топливо для российских истребителей.

Об этом пишет The Guardian .

Компания подтвердила, что вчера подписала соглашение со своим российским партнером «Новатек» о продаже своих 49% Термокарстового месторождения.

Соглашение заключено «на экономичных условиях, позволяющих TotalEnergies вернуть непогашенные суммы, инвестированные в роддом».

Отмечается, что договор заключен на следующий день после того, как Le Monde обнародовала расследование о переработке природного газового конденсанта на реактивное топливо для истребителей-бомбардировщиков россии, задействованных в войне против украинцев.

Франция объявила, что расследует причастность нефтяной компании TotalEnergies к поставкам реактивного топлива для российских военных.